القوات الباكستانية أنقذت ركّابًا من قطار احتجزه مسلحون انفصاليون

أنقذت القوات الباكستانية 155راكبًا من قطار احتجزه مسلحون انفصاليون، في جنوب غرب البلاد، وفق ما أكّدت مصادر أمنية لرويترز.



وقالت الحكومة إنّ هناك عملية جارية، لإنقاذ عشرات الرهائن.



وفجر مسلحون خطًا للسكك الحديدية وأطلقوا النار على القطار، الثلاثاء، أثناء توجهه من كويتا عاصمة إقليم بلوشستان إلى بيشاور، في إقليم خيبر بختون خوا.



وأعلن جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة عرقية مسلحة، مسؤوليته عن الهجوم.



وهدد بالبدء في إعدام الرهائن ما لم يتم في غضون 48 ساعة إطلاق السجناء السياسيين والناشطين والمفقودين البلوش، الذين قال إنّ الجيش اختطفهم.