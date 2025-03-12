عضو في البرلمان الروسيّ: أيّ اتفاق سيكون بشروط موسكو وليس واشنطن

شدّد عضو بارز في البرلمان الروسيّ على أنّ أيّ اتفاق سيكون بشروط موسكو وليس واشنطن.



وأتى ذلك تعليقًا على مقترح لوقف إطلاق النار، الذي توصّل إليه مسؤولون أميركيون وأوكرانيون.



وكتب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسيّ، قسطنطين كوساتشيف، في منشور على تطبيق تيليغرام: "تتقدم روسيا (في أوكرانيا)، ولذلك سيكون الأمر مختلفًا مع روسيا".



وأضاف: "أي اتفاقات، مع التفهم الكامل لضرورة التنازل، ستكون بشروطنا ليس بالشروط الأميركية".



وأكّد كوساتشيف أنّ هذا ليس تفاخرًا، ولكن لإدراك أنّ الاتفاقات الحقيقية لا تزال قيد الإعداد، "وعليهم في واشنطن أن يفهموا ذلك أيضًا".