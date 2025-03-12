مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبيّ لينتظر فيها المهاجرون

اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبيّ، لينتظر المهاجرون، الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها، تمهيدًا لترحيلهم.



وقال مفوض الاتحاد الأوروبيّ لشؤون الهجرة ماجنوس برونر، خلال مؤتمر صحافيّ، إنّ التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم".



وأضاف: "لكن هذا ليس مستدامًا، إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".



وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبيّ، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء، أمرًا بمغادرة الاتحاد بأكمله.