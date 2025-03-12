رسوم جمركية أميركية تدخل حيّز التنفيذ

دخلت رسوم جمركية، بنسبة 25%، فرضها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء.



وكان ترامب وقّع، في 10 شباط، أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسومًا جمركية، بنسبة 25%، على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارًا من 12 آذار، من دون استثناءات أو إعفاءات.



ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبًا، في الولايات المتحدة، بدءًا من الأجهزة المنزلية وصولًا إلى السيارات وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.