المعارضة تفوز بالانتخابات التشريعية في غرينلاند والقوميون يتقدمون

فاز "الحزب الديموقراطيّ" (يمين وسط) المعارض في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في غرينلاند.



وتميّزت كذلك بتحقيق القوميين المطالبين بسرعة نيل جزيرتهم القطبية الشمالية استقلالها عن الدنمارك، صعودًا غير مسبوق في ظلّ مطامع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بأراضيهم.



وقالت قناة "كي إن آر" التلفزيونية إنّه بنتيجة فرز الأصوات في العاصمة نوك، فإنّ "الحزب الديموقراطيّ"، الذي يقدّم نفسه على أنّه "ليبراليّ اجتماعيّ" يؤيّد استقلال الجزيرة في نهاية المطاف، تصدّر بفارق كبير لا يمكن معه لأقرب منافسيه أن يلحق به ممّا يجعله الفائز في الانتخابات.



وتركّزت الحملة الانتخابية على مسائل الصحة والتعليم والاقتصاد ومستقبل العلاقات مع الدنمارك، التي لا تزال رغم الحكم الذاتيّ الممنوح للمستعمرة السابقة منذ العام 1979، تمسك بالقرار في المسائل السيادية مثل الخارجية والدفاع.