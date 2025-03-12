الاتحاد الأوروبيّ سيرد على الرسوم الأميركية

أعلن الاتحاد الأوروبيّ أنه سيفرض رسومًا جمركية "قوية لكن متناسبة" على حزمة من الواردات الأميركية، اعتبارًا من الأول من نيسان، ردًا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم وبدأ تطبيقها، الأربعاء.



وأعرب التكتل عن "أسفه العميق" للرسوم، التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفق ما قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.



وأضافت: "الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين".