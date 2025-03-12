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وكالتا أنباء روسيتان: سفن حربية من روسيا وإيران والصين تدربت في خليج عمان
أخبار دولية
2025-03-12 | 02:14
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وكالتا أنباء روسيتان: سفن حربية من روسيا وإيران والصين تدربت في خليج عمان
تدربت سفن حربية من روسيا وإيران والصين على إطلاق نيران المدفعية ومهام أخرى، في خليج عمان، في إطار تدريبات بحرية سنوية مشتركة، وفق ما أفادت وكالتا أنباء روسيتان.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "على مدى يومين، أطلقت طواقم السفن النيران نهارًا وليلًا من مدافع رشاشة من عيار كبير وأسلحة صغيرة على أهداف تحاكي قوارب مسيرة وطائرات مسيرة لعدو وهميّ".
ومن بين المهام الرئيسية التي تم التدرب عليها البحث المشترك عن سفينة استولت عليها جماعات إرهابية وهمية، إضافة إلى عملية شنتها وحدات خاصة لتحريرها.
ولفتت وكالة تاس للأنباء إلى أنه، بعد إتمام المهام، عادت السفن إلى ميناء تشابهار الإيرانيّ، لإجراء مراسم اختتام التدريبات.
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