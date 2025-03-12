ترحيب أردنيّ باستضافة السعودية لمحادثات أميركا وأوكرانيا

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّة باستضافة المملكة العربية السعودية محادثاتٍ، بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إنّ المملكة تأمل بأن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حلٍّ يفضي إلى وقف الحرب، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.



وثمّن السفير القضاة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وأوكرانيا، والتي تأتي في إطار السعي للوصول إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية.