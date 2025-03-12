إنترفاكس: رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسيّ اتصل بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية

اتصل رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسيّ سيرجي ناريشكين، بمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية جون راتكليف، وفق ما أعلنت وكالة إنترفاكس للأنباء.



وناقش ناريشكين وراتكليف قضايا التعاون بين الجهازين وإدارة الأزمات.