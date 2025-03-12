أوكرانيا تعلن مقتل أربعة سوريين في ضربة روسية على ميناء أوديسا

أعلن مسؤول أوكرانيّ مقتل أربعة سوريين، جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت أوديسا ليل الثلاثاء الأربعاء.



وأشار إلى أنّها ألحقت أضرارًا بسفينة ترفع علم باربادوس في ميناء المدينة الواقعة، في جنوب البلاد.



وكتب نائب وزير إعادة الإعمار أوليكسي كوليبا، عبر منصات التواصل الاجتماعيّ: "للأسف، قتل أربعة أشخاص من مواطني سوريا".



وأضاف: "عند وقوع الهجوم، كانت السفينة تقوم بتحميل القمح لتصديره للجزائر. كانت سفينة مدنية بالكامل".