عراقجي: رسالة ترامب ستُسلم إلى إيران قريبًا عن طريق دولة عربية

أكّد وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، أنّ رسالة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، إلى الجمهورية الإسلامية، ستُسلم إلى طهران، قريبًا، عن طريق دولة عربية.