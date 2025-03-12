بقائي: المحادثات الثلاثية الجمعة ستركز على هذه التطورات

أكدت إيران أنها ستعقد محادثات هذا الأسبوع مع الصين وروسيا لبحث برنامجها النوويّ، بعدما أعلنت بكين أنّها ستستضيف الاجتماع.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنّ المحادثات الثلاثية الجمعة ستركز على "التطورات المرتبطة بالمَلف النوويّ ورفع العقوبات" المفروضة على طهران.

