الصين تتعهد باتخاذ "كل التدابير اللازمة" ردا على رسوم الصلب الأميركية

أعلنت الصين أنها ستتخذ "كل التدابير اللازمة" لحماية مصالحها ردا على الرسوم الجمركية الأميركية البالغة نسبتها 25% على واردات الصلب والألومنيوم.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ لدى سؤالها عن الرسوم في مؤتمر صحفي يومي إن "الصين لطالما رأت بأن الحمائية لا توفر مخرجا وبأن أي طرف لن يخرج منتصرا في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية".



وأضافت: "إجراءات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد (منظمة التجارة العالمية) وتضر بشكل جدي بمنظومة التجارة متعددة الأطراف المبنية على القواعد ولا تفضي إلى حل المشكلة".



وأشارت الى أن الصين ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية حقوقها المشروعة ومصالحها.