الكرملين: روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترح الهدنة في أوكرانيا

أعلن الكرملين أن روسيا تنتظر أن تطلعها الولايات المتحدة على مقترحها بشأن هدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع كييف، غداة موافقة الأخيرة عليه في اجتماع بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في السعودية.



وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "لدينا اتصالات متوقعة مع الأميركيين في الأيام المقبلة، ونعوّل عليها للحصول على معلومات كاملة" بشأن المقترح، مشيرا الى أن "اتصالا هاتفيا عالي المستوى" بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب قد يحصل خلال "مدة وجيزة للغاية".