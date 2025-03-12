وثيقة تفاهم بين الحكومة في دمشق وشيخ عقل الدروز في السويداء

نصّت وثيقة تفاهم بين الحكومة في دمشق، وشيخ عقل الدروز في السويداء حكمت الهجري على التّالي:



‏- تفعيل الضابطة العدلية فوراً وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية



‏- تنظيم الضباط والأفراد المنشقين والفصائل المسلحة كافة في وزارة الدفاع



‏- صرف الرواتب المتأخرة للموظفين فورًا وإعادة النظر بوضع جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 كانون الأول الماضي



‏- أولوية التوظيف للمفصولين قبل 8 كانون الأول



‏- إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليًا وإداريًا



‏- الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين



‏- الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة



‏- إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل



‏- اتخاذ مبنى حزب "البعث" سابقًا مقرًا رئيسيًا للجامعة الرسمية في السويداء



‏- الوثيقة هي سلسلة من الطلبات للحكومة في دمشق وليست اتفاقًا نهائيًا