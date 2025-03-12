وزارة التعليم الأميركية باشرت خفض عدد موظّفيها إلى النصف

أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنّها باشرت خفض عدد موظّفيها إلى النصف، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس ترامب لتقليص البيروقراطية في الحكومة الفدرالية.



وأشارت الوزارة إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتبارًا من 21 آذار الحالي.