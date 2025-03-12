روبيو: واشنطن ترحب بالاتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية

ترحب واشنطن بالاتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية، التي يشكل الأكراد الفصيل الرئيسي بها وتدعمها الولايات المتحدة، وفق ما اعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



واعلنت الرئاسة السورية أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على جزء كبير من شمال شرق البلاد، وقعت اتفاقا للانضمام إلى مؤسسات الدولة الجديدة.



وقال روبيو: "ترحب الولايات المتحدة بالاتفاق المعلن في الآونة الأخيرة بين السلطات السورية الموقتة وقوات سوريا الديمقراطية لدمج الشمال الشرقي في سوريا موحدة".