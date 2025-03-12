مقتل 4 أشخاص في ضربة أوكرانية على مصنع في منطقة كورسك الروسية

أسفر هجوم أوكراني عن مقتل أربعة موظفين في مصنع في كورسك الروسية، وفق حاكم المنطقة بالإنابة ألكسندر خينشتين الذي قال على تلغرام إن القتلى هم ثلاثة رجال وامرأة.



وأوضح أن المصنع يقع في قرية كوزيريفكا، على بعد حوالي خمسة عشر كيلومترا من المنطقة التي تشهد معارك عنيفة بين الجيشين الأوكراني والروسي.