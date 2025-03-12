حصيلة جديدة للمرصد السوري: 1383 مدنيا قتلوا جراء أعمال العنف في غرب سوريا

قتل 1383 مدنيا على الأقل غالبيتهم العظمى من العلويين جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من آذار، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة.وقتل هؤلاء في "عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها"، وفقا للمرصد الذي أوضح أن هذه العمليات تركزت "يومي 7 و8 آذار".وأشار المرصد السوري الى أن الحصيلة تواصل الارتفاع لأن "توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا".