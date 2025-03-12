روبيو: من الضرورة أن يكون للأوروبيين دور في الجهود الدبلوماسية بشأن أوكرانيا

رأى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه يجب أن يكون للأوروبيين دور في أي اتفاق سلام محتمل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وقال روبيو: "أعتقد أنه من الضرورة بمكان أن يكون لهم دور"، مشيرا الى أن روسيا ستسعى الى رفع العقوبات الأوروبية المفروضة عليها عقب بدء غزوها لأوكرانيا.وأتت تصريحات الوزير الأميركي أثناء محطة لتزويد طائرته بالوقود في إيرلندا، وهو في طريق العودة من السعودية حيث عقد لقاء مع وفد أوكراني الثلاثاء، أعلنت كييف في ختامه موافقتها على هدنة لثلاثين يوما.من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اتفاق استثمار المعادن الذي يرتقب أن تبرمه بلاده مع أوكرانيا، سيجعل لواشنطن مصلحة مباشرة في أمن أوكرانيا، وإن أحجم عن اعتبارها بمثابة الضمانات الأمنية التي تطلبها كييف من الغرب.وقال روبيو: "لا يمكنني أن أعتبره ضمانة أمنية، لكن بالتأكيد في حال كانت للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية مباشرة تؤمن إيرادات لشعبنا إضافة الى شعب أوكرانيا، ستكون لنا مصلحة مباشرة في حمايتها".