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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة وعلى روسيا "أن تردّ"

أخبار دولية
2025-03-12 | 09:22
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة وعلى روسيا &quot;أن تردّ&quot;
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زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة وعلى روسيا "أن تردّ"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده أبدت استعدادها لهدنة خلال المحادثات مع الأميركيين الثلاثاء، معتبرا أنه يتعين الآن على روسيا الرد على المقترح.
     
وقال في مؤتمر صحفي في كييف: "اليوم يعتمد الأمر بنسبة 100% على هذا البلد، لأن أميركا أثبتت ... موقفها، وأوكرانيا أثبتت ... موقفها، واليوم يجب على روسيا أن ترد".
 
وأعلن زيلينسكي أن بلاده يمكنها مناقشة الضمانات الأمنية مع شركائها في حال الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقال: "سنتحدث عن الضمانات الأمنية بمزيد من التفصيل في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما. وتهدف هذه الأيام الثلاثون إلى تدوين... الخطوات التي اتفقنا عليها مع حلفائنا، وصيغة الضمانات الأمنية في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب".

أخبار دولية

زيلينسكي

أوكرانيا

روسيا

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