شولتس يندد بقرار واشنطن زيادة الرسوم الجمركية

دان المستشار الألماني أولاف شولتس قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم، معلنا أن ألمانيا "تدرس اقتراحات المفوضية الأوروبية" لاتخاذ إجراءات للرد عليها.وقال شولتس في مؤتمر صحافي عُقد في برلين مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا: "أعتقد أن قرارات الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية خطأ وسنرد عليها بشكل مناسب وسريع".