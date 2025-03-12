لقاء بين وزير الخارجية الاردني ونظيره القطري

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في الدوحة، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبيل اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية وقطر ومصر، ووزير دولة بوزارة الخارجية في الإمارات، وأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

