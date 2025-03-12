زيلينسكي ينتظر إجراءات "قوية" من واشنطن إذا لم تقبل موسكو بالهدنة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ينتظر إجراءات قوية من الولايات المتحدة إذا رفضت روسيا مقترح واشنطن بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مع أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف: "أعرف أنه يمكننا التعويل على خطوات قوية. لا أعرف التفاصيل بعد، لكننا نتحدث عن عقوبات (ضد روسيا) وتعزيز قوة أوكرانيا".