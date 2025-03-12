اعتبارا من الخميس... كندا تفرض رسوما جمركية جديدة على بعض المنتجات الأميركية

تفرض كندا اعتبارا من الخميس رسوما جمركية جديدة على بعض المنتجات الأميركية، ردا على الرسوم "غير المبررة وغير المنطقية" التي فرضها دونالد ترامب على واردات الصلب والألمينيوم.



وأوضح وزير المال الكندي دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي، أن الرسوم بنسبة 25 في المئة ستفرض على 29,8 مليار دولار كندي (18 مليار يورو) من الواردات الأميركية، على أن تشمل خصوصا أجهزة الكمبيوتر واللوازم الرياضية.