كوستا يدعو الى "خفض التصعيد" مع واشنطن على صعيد الرسوم الجمركية

دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في برلين إلى "خفض التصعيد" و"الحوار" مع الولايات المتحدة، بعد دخول الضرائب الأميركية على الصلب والألمنيوم من مختلف أنحاء العالم حيز التنفيذ.وأعلن المسؤول عن منتدى رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي في برلين في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "علينا تجنب التصعيد" وأوروبا "تقترح ردا مناسبا ومتناسقا على الوضع الحالي" الذي يتطلب "حوارا وتفاوضا مع الولايات المتحدة".وقال أنطونيو كوستا: "لدينا ما يكفي من الحروب في العالم" وبالتالي لا حاجة إلى "حرب تجارية" مع رسوم جمركية مرتفعة تترجم ب"ضرائب جديدة على المستهلكين" و"صعوبات للشركات".ولفت الى أن الاتحاد الأوروبي "يرد بحزم" لكنه "لا يريد تصعيدا لحل المشاكل ومواصلة العمل معا كشركاء جيدين".من جانبه، دان المستشار الألماني قرار واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم، وقال إن ألمانيا "تدرس اقتراحات المفوضية الأوروبية" لاتخاذ إجراءات للرد عليها.وقال شولتس في مؤتمر صحافي عقده في برلين مع رئيس المجلس الأوروبي: "أعتقد أن قرارات الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية خطأ وسنرد عليها بشكل مناسب وسريع".