إردوغان يأمل بـ"رد بناء" من موسكو على اقتراح وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في أن ترد روسيا "بشكل بناء" على الاقتراح الأميركي بوقف فوري لإطلاق النار بين كييف وموسكو يستمر ثلاثين يوما.



وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: "نعتبر أن قبول أوكرانيا بوقف إطلاق النار أمر ايجابي ومهم. نأمل الآن أن ترد روسيا بشكل بناء".