ترامب: الولايات المتحدة "لن تسمح بإساءة معاملتها" على الصعيد التجاري

برر الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا لجوءه الى سلاح الرسوم الجمركية، مؤكدا أن الولايات المتحدة "لن تسمح بعد اليوم بإساءة معاملتها" من جانب شركائها التجاريين.



وذكر ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الايرلندي مايكل مارتن في البيت الابيض بأن الرسوم الجمركية "التبادلية" ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان.