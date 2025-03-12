إيران تعلن تلقيها رسالة ترامب

تلقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلمها لطهران دبلوماسي كبير من الإمارات العربية المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.



وذكرت وكالة أنباء فارس أن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي سلّم رسالة ترامب لإيران.

وأعلن ترامب الجمعة أنه وجّه رسالة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي يحثّ فيها على إجراء محادثات نووية، ويحذر من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري في حال رفضت إيران ذلك.