الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للشرع لحضور قمة المانحين

أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة إلى الرئيس السوري الموقت أحمد الشرع لحضور قمة دولية لمانحي سوريا في بروكسل يوم 17 آذار لأن الاجتماع سيُعقد على "المستوى الوزاري".



وكان مسؤول أوروبي قال لرويترز في وقت سابق، إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيحضر قمة المانحين، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تُمثل فيها سوريا رسميا في المؤتمر السنوي.