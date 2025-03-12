الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترامب: "سنكسب المعركة التجارية" مع الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2025-03-12 | 12:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب: "سنكسب المعركة التجارية" مع الاتحاد الأوروبي
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته بأن الولايات المتحدة "ستكسب" الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع إعلان كل طرف فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.
وقال ترامب في البيت الأبيض خلال لقائه رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن: "سنكسب هذه المعركة التجارية".
أخبار دولية
ترامب
المعركة التجارية
الاتحاد الأوروبي
التالي
القوات الباكستانية أنقذت ركّابًا من قطار احتجزه مسلحون انفصاليون
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-21
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة في عهد ترامب
أخبار دولية
2025-01-21
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي سيتعامل "ببراغماتية" مع الولايات المتحدة في عهد ترامب
0
آخر الأخبار
2025-02-11
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى إمكانية إقامة علاقات تجارية أقوى مع دول الخليج
آخر الأخبار
2025-02-11
مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى إمكانية إقامة علاقات تجارية أقوى مع دول الخليج
0
أخبار دولية
2025-02-26
المفوضية ردًا على ترامب: الاتحاد الأوروبيّ كان "نعمة" للولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-02-26
المفوضية ردًا على ترامب: الاتحاد الأوروبيّ كان "نعمة" للولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2025-01-31
ترامب: "حتما" سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
2025-01-31
ترامب: "حتما" سأفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:58
رئاسة الجمهورية السورية: قرار بتشكيل مجلس الأمن القومي
أخبار دولية
16:58
رئاسة الجمهورية السورية: قرار بتشكيل مجلس الأمن القومي
0
أخبار دولية
16:46
بوتين يأمر جيشه بتحرير منطقة كورسك بشكل كامل بعد تقدمه السريع
أخبار دولية
16:46
بوتين يأمر جيشه بتحرير منطقة كورسك بشكل كامل بعد تقدمه السريع
0
أخبار دولية
16:24
قائد الجيش الأوكراني: سنواصل القتال في كورسك طالما اقتضى الأمر
أخبار دولية
16:24
قائد الجيش الأوكراني: سنواصل القتال في كورسك طالما اقتضى الأمر
0
أخبار دولية
16:13
وفاة 13 على الأقل وإصابة 20 في حادث حافلة في بوليفيا
أخبار دولية
16:13
وفاة 13 على الأقل وإصابة 20 في حادث حافلة في بوليفيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-11
ميقاتي توجه الى سوريا تلبية لدعوة من الشرع
أخبار لبنان
2025-01-11
ميقاتي توجه الى سوريا تلبية لدعوة من الشرع
0
أخبار لبنان
2025-01-08
حميد بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير: نحن مع التوافق
أخبار لبنان
2025-01-08
حميد بعد اجتماع كتلة التنمية والتحرير: نحن مع التوافق
0
أخبار لبنان
2025-02-19
زيادة الرحلات بين بغداد وبيروت... ونفاد الحجوزات قبل تشييع نصرالله
أخبار لبنان
2025-02-19
زيادة الرحلات بين بغداد وبيروت... ونفاد الحجوزات قبل تشييع نصرالله
0
صحف اليوم
2025-02-27
صندوقُ دعم للبنان... هذا ما كشفته "مصادر ديبلوماسية فرنسية" (الجمهورية)
صحف اليوم
2025-02-27
صندوقُ دعم للبنان... هذا ما كشفته "مصادر ديبلوماسية فرنسية" (الجمهورية)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية
تقارير نشرة الاخبار
14:55
كورنيش عين المريسة تحول إلى مهرجان للموسيقى الكلاسيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
رسوم الحديد والألمنيوم: ترامب يشعل مواجهة جديدة مع العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:51
رسوم الحديد والألمنيوم: ترامب يشعل مواجهة جديدة مع العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إيران تتسلم رسالة ترامب... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI عن إمكان إجراء مفاوضات
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إيران تتسلم رسالة ترامب... وهذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI عن إمكان إجراء مفاوضات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:39
ربح وتسلية وأجواء فرح... هكذا تبدو الصورة من الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
إيلون ماسك... بين دعم ترامب والهجمات على شركاته!
تقارير نشرة الاخبار
14:34
إيلون ماسك... بين دعم ترامب والهجمات على شركاته!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
14:25
لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء مفاوضات لحل نزاع الحدود... وهذا ما طُرح على الطرف اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب وموسكو
تقارير نشرة الاخبار
14:21
واشنطن وكييف ترسمان مسار السلام في جدة... والكرة في ملعب وموسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
تقارير نشرة الاخبار
14:18
إسرائيل والحوار مع لبنان: أهداف واسعة تصل إلى حدّ التطبيع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض
تقارير نشرة الاخبار
14:11
وعود متجددة لصندوق النقد بتطبيق الإصلاحات وإنجاز خطة للنهوض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
خبر عاجل
08:23
أفكار طرحت على لبنان لتشكيل 3 لجان مختصة بحل هذه المسائل العالقة مع اسرائيل
2
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
صحف اليوم
01:01
إليكم سلّة التعيينات لجلسة الخميس (الجمهورية)
3
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:59
الجلسة الوزارية الخميس قد تشهد مفاجأة (الشرق الأوسط)
4
أمن وقضاء
12:26
ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما
أمن وقضاء
12:26
ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويسرقان محفظات يدوية... وقوى الأمن تعمّم صورتهما
5
اقتصاد
06:39
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات
اقتصاد
06:39
قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات
6
أخبار لبنان
11:55
اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي
أخبار لبنان
11:55
اجتماع بحث مشروع إعادة إعمار البنى التحتية المقدم من البنك الدولي
7
اسرار
00:45
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
اسرار
00:45
أسرار الصحف المحلية 12-3-2025
8
أمن وقضاء
11:29
الجيش يزيل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي في منطقة بركة ريشا في الجنوب
أمن وقضاء
11:29
الجيش يزيل شريطاً شائكاً للعدو الإسرائيلي في منطقة بركة ريشا في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More