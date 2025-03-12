ترامب: "سنكسب المعركة التجارية" مع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثقته بأن الولايات المتحدة "ستكسب" الحرب التجارية مع الاتحاد الأوروبي مع إعلان كل طرف فرض مزيد من الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.



وقال ترامب في البيت الأبيض خلال لقائه رئيس الوزراء الآيرلندي مايكل مارتن: "سنكسب هذه المعركة التجارية".