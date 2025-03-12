ترامب يعلن إيفاد مفاوضين إلى روسيا "فورا"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مفاوضين أميركيين سيتوجهون "فورا" إلى روسيا في وقت تحض واشنطن موسكو على القبول باقتراح وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يستمر ثلاثين يوما، بعد مفاوضات مع كييف في السعودية.



وقال الرئيس الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض إنه يأمل أن يوافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح وقف النار.