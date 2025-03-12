بريطانيا تلغي إعتماد دبلوماسي روسي

أعلنت بريطانيا أنها ستلغي اعتماد دبلوماسي روسي ردًا على خطوة مماثلة اتخذتها روسيا هذا الأسبوع بحق دبلوماسيين بريطانيين اثنين.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في بيان أعلن فيه عن هذه الخطوة إنه "من الواضح أن الدولة الروسية تسعى جاهدة لدفع السفارة البريطانية في موسكو نحو الإغلاق، ولا تبالي بالتداعيات الخطيرة والتصعيدية لذلك".واتهمت روسيا الدبلوماسيين البريطانيين يوم الاثنين بالتجسس، وأمهلتهما أسبوعين لمغادرة البلاد، وهي مزاعم رفضتها بريطانيا ووصفتها بأنها "لا أساس لها".وأثار استمرار الدعم العسكري البريطاني لأوكرانيا وتصريحات رئيس وزرائها كير ستارمر الأخيرة عن إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا ضمن قوة حفظ سلام محتملة غضب موسكو.وأعلنت بريطانيا أنها استدعت السفير الروسي في لندن اليوم الأربعاء، وأوضحت أنها لن تقبل "بترهيب" دبلوماسييها وموظفيها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نعتبر أن هذا الموضوع أغلق، ونطالب روسيا بأن تفعل الشيء نفسه. أي إجراء إضافي تتخذه روسيا سيعتبر تصعيدًا، وسنرد عليه بالمثل".