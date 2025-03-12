الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين في مداهمات في الضفة الغربية

اعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقالات جديدة مع استمرار المداهمات في شمال الضفة الغربية المحتلة الأربعاء، غداة مقتل ثلاثة فلسطينيين بالرصاص في إطار عملية عسكرية مستمرة.وشنت القوات مداهمات في قريتي قباطية وعرابة، واعتقلت نحو اثني عشر فلسطينيًا زعمت "تورطهم في أنشطة إرهابية"، وصادرت نحو 100 كيلوغرام من المواد المستخدمة في صنع المتفجرات، وفقًا لبيان عسكري.وأشار الجيش إلى أنه تم تسليم المعتقلين إلى الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) لمزيد من التحقيقات.وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن الجنود اقتادوا عددًا من المعتقلين، معصوبي الأعين، إلى مركبات عسكرية قبل نقلهم إلى مبنى في عرابة يستخدمه الجنود مركز استجواب.ولفت المراسل إلى أن جرافات الجيش شوهدت في قباطية وهي تشق أجزاء من الطريق.