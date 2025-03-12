البيان الختامي لاجتماع اللجنة الخماسية الوزارية بشأن غزة... هذا ما جاء فيه

استضافت قطر اليوم اجتماعًا ضم كل من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية، وخليفة شاهين المرر وزير دولة في وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة وحسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط.



وعرض وزراء الخارجية العرب المجتمعون خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في 4 آذار 2025. كما اتفقوا مع المبعوث الأميركي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود اعادة اعمار القطاع.



وأكد الوزراء العرب أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.



وجددوا التأكيد على الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.