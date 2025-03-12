الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس "لا تزال مستقرة"

أعلن الفاتيكان أن الحالة الصحية للبابا فرنسيس الموجود في مستشفى في روما منذ نحو شهر إثر إصابته بالتهاب في الرئتين، "لا تزال مستقرة"، لافتا إلى أن صورة صوتية للصدر أكدت "التحسن الذي سجل في الأيام الفائتة".



وذكر أن الحبر الأعظم (88 عاما) الذي بات خارج دائرة الخطر الوشيك بحسب أطبائه، "واصل صلواته واستراحته والعلاج التنفسي".