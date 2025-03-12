روبيو يصل إلى كندا للقاء نظرائه في إطار مجموعة السبع

وصل وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو الأربعاء الى كندا حيث يعقد اجتماعًا مع نظرائه في دول مجموعة السبع سيركز على الملف الأوكراني، وذلك في سياق حرب تجارية بين البلدين الجارين في أميركا الشمالية.



وروبيو أول مسؤول أميركي كبير في إدارة دونالد ترامب يزور كندا بعدما هاجم الرئيس الاميركي هذا البلد، مؤكدًا وجوب أن يصبح الولاية الاميركية "الحادية والخمسين"، وفرض عليه أيضًا رسومًا جمركية.

