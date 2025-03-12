المحكمة الجنائية الدولية تحتجز رئيس الفلبين السابق لمحاكمته بتهم قتل

احتجزت المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي اليوم الأربعاء بعد إلقاء القبض عليه في مانيلا بتهم القتل المرتبطة "بحربه على المخدرات" التي قتل فيها الآلاف ممن يفترض أنهم تجار مخدرات ومتعاطوها.



وذكرت المحكمة في بيان أن "دوتيرتي سلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".



ووصل دوتيرتي (79 عامًا) إلى مطار روتردام على متن طائرة مستأجرة في وقت سابق اليوم. وذكر البيان أنه سيمثل أمام قاض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام المقبلة في جلسة استماع أولية. ونقل إلى وحدة احتجاز مطلة على الساحل الهولندي.



وسيواجه دوتيرتي، الذي كان رئيسًا للفلبين من 2016 إلى 2022، اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بإشرافه على فرق موت في إطار حربه على المخدرات. وقد يصبح دوتيرتي أول رئيس دولة آسيوي سابق يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



وتقول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية إن دوتيرتي بصفته رئيسًا شكل ومول وسلح "فرق موت" نفذت جرائم قتل بحق من اعتبروا متعاطين للمخدرات ومتاجرين فيها في إطار حربه على المخدرات.

