وكالات أنباء روسية: بوتين يزور كورسك للمرة الأولى منذ الهجوم الأوكراني

ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين زار منطقة كورسك بغرب روسيا للمرة الأولى منذ أن سيطرت القوات الأوكرانية على بعض الأراضي في المنطقة.



وزار بوتين مركز التحكم الذي تستخدمه القوات الروسية واستمع إلى تقرير من فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الذي أخبره بأن القوات الأوكرانية في كورسك أصبحت محاصرة الآن.



ونقلت وكالات الأنباء عن بوتين قوله إن القوات الروسية يجب أن تحرر المنطقة بالكامل من القوات الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.