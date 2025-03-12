وفاة 13 على الأقل وإصابة 20 في حادث حافلة في بوليفيا

أعلنت الشرطة البوليفية اليوم الأربعاء أن 13 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 20 حين اصطدمت حافلة بصخرة قبل أن تنحرف عن الطريق في منطقة بوتوسي في غرب بوليفيا.



وأشارت الشرطة إلى انهيارات أرضية ناجمة عن هطول غزير للأمطار في المنطقة.



وهذا أحدث مثال لحوادث الطرق التي يسقط فيها ضحايا بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.



وقالت شرطة المرور البوليفية إنها سجلت 127 حالة وفاة على الأقل وأكثر من 200 إصابة منذ بداية 2025 قبل هذا الحادث.



ووثقت وحدة تشغيل النقل في 2024 أكثر من 15 ألف حادث أسفرت عن أكثر من 1480 حالة وفاة، بمعدل أربع وفيات على الأقل يوميًا.