قائد الجيش الأوكراني: سنواصل القتال في كورسك طالما اقتضى الأمر

أعلن قائد الجيش الأوكراني أن القوات ستواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية "ما دام كان ذلك ملائمًا واقتضت الضرورة ذلك"، مشيرًا إلى أن القتال مستمر في بلدة سودجا ومحيطها.وكتب أوليكساندر سيرسكي على فيسبوك: "وحدات قوات الدفاع الأوكرانية تتحرك في مناورة إلى مواقع أفضل، إذا لزم الأمر"، مؤكدًا أن إنقاذ حياة الجنود يمثل أولوية.