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بوتين يأمر جيشه بتحرير منطقة كورسك بشكل كامل بعد تقدمه السريع
أخبار دولية
2025-03-12 | 16:46
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بوتين يأمر جيشه بتحرير منطقة كورسك بشكل كامل بعد تقدمه السريع
أمر الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء الجيش الروسي بأن "يحرر بشكل كامل" منطقة كورسك الروسية، حيث أعلنت قواته إحراز تقدم سريع في الأيام الأخيرة على حساب القوات الأوكرانية.
وتوجه بوتين مرتديًا بزة عسكرية للمرة الأولى الى هذه المنطقة الروسية المتاخمة لأوكرانيا، منذ شنت قوات كييف هجومًا مفاجئًا عليها في آب 2024.
ومذاك، يحتل الجنود الاوكرانيون مئات الكيلومترات المربعة منها مع سعي القوات الروسية في الاشهر الأخيرة الى طردهم.
وقال بوتين لرئيس الأركان فاليري غيراسيموف بحسب تصريحات بثها التلفزيون الروسي: "أتوقع أن تنجز كل المهمات القتالية التي تخوضها وحداتنا، وأن يتم قريبًا تحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل من العدو".
وأكد أنه يريد طرد القوات الاوكرانية "في مستقبل قريب وفي اقرب وقت".
ورد غيراسيموف أن قواته استعادت السيطرة "على اكثر من 1100 كلم مربع" من الاراضي التي احتلها الجيش الاوكراني منذ آب، "اي أكثر من 86 في المئة من المنطقة التي احتلت سابقًا".
وأشار إلى أنه "في الايام الخمسة الاخيرة، تم تحرير 24 بلدة و259 كلم مربعًا من أراضي منطقة كورسك".
كذلك، أكد رئيس الاركان الروسي أن قواته "عزلت" القوات الاوكرانية في المنطقة واسرت 430 جنديًا اوكرانيًا خلال تقدمها الاخير.
من جانبه، أعلن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأربعاء أن قواته تتراجع في منطقة كورسك الروسية في مواجهة تقدم قوات موسكو.
وكتب قائد الجيش على فيسبوك: "في وضع هو الأكثر صعوبة، فان أولويتي كانت وستبقى إنقاذ حياة الجنود الأوكرانيين. ولهذا الغرض، تقوم وحدات قوات الدفاع عند الضرورة بمناورات نحو مواقع أكثر ملاءمة"، مستخدمًا صيغة يلجأ إليها الجانبان الروسي والأوكراني عادةً للحديث عن تراجع.
لكن سيرسكي لفت الى معارك "مستمرة" في ضاحية مدينة سودجا "التي باتت شبه مدمرة".
وقال: "رغم تنامي الضغط، نحافظ على خطوط الدفاع في منطقة كورسك ما دام هذا الأمر ضروريًا"، مستبعدًا بذلك انسحابًا كاملًا من الاراضي الروسية.
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