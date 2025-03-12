المتحدث بإسم حماس يرحب بما يبدو أنه تراجع من ترامب عن دعوات تهجير سكان غزة

رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأربعاء بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة.ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجام مع رؤية اليمين الصهيوني المتطرف".