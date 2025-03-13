روسيا تعلن إسقاط 77 مسيرة أوكرانية فوق أراضيها خلال الليل

أعلنت روسيا أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت في خلال الليل 77 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من أراضيها.



وأوضحت وزارة الدفاع في بيان، أنه تم إسقاط وتدمير 30 مسيرة فوق منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا و25 مسيرة فوق كالوغا، كما تم اعتراض المزيد من المسيرات فوق مناطق كورسك وفورونيج وروستوف وبلغورود.