غواتيمالا تعتزم بناء مركز للمهاجرين المرحلين

أعلنت غواتيمالا عزمها إنشاء مركز جديد للمهاجرين المرحّلين بالقرب من الحدود مع المكسيك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو اس ايد".وأكّد الرئيس الغواتيمالي برناردو أريفالو، أن المركز سيوفر "أفضل الظروف الممكنة" ليشعر المرحّلون بأنهم مرحّب بهم.ومن المتوقع افتتاح المركز الذي يمكن أن يستوعب 250 مهاجرا منتصف عام 2026 في مدينة تيكون أومان الحدودية التي يصل إليها المهاجرون من المكسيك برّا.