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الكرملين: العملية الروسية لطرد القوات الأوكرانية من كورسك تدخل مرحلتها الأخيرة

أخبار دولية
2025-03-13 | 02:11
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الكرملين: العملية الروسية لطرد القوات الأوكرانية من كورسك تدخل مرحلتها الأخيرة
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الكرملين: العملية الروسية لطرد القوات الأوكرانية من كورسك تدخل مرحلتها الأخيرة

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن العملية الروسية لطرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك غربي روسيا دخلت مرحلتها الأخيرة.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كورسك أمس الأربعاء، لأول مرة منذ سيطرة القوات الأوكرانية على أجزاء منها في آب.
 

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