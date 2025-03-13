كندا تعلن خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا

أعلنت الحكومة الكندية خططا لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في خلال الفترة الانتقالية.



وأصدرت الحكومة بيانا أعلنت فيه الخطوات التي قالت إنها تعكس "التزام أوتاوا بتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للشعب السوري ودعم الانتقال إلى مستقبل شامل وسلمي".



وأشارت الى أنها ستقدم 84 مليون دولار كندي كتمويل جديد للمساعدات الإنسانية لسوريا.



ولفتت الى أن كندا تتخذ أيضا خطوات لتخفيف العقوبات الحالية لمدة ستة أشهر، لدعم التحول الديمقراطي والاستقرار وإيصال المساعدات إلى سوريا وداخلها في خلال هذه الفترة الانتقالية".



وأضافت أوتاوا أنه جرى ترشيح سفيرة كندا في لبنان، ستيفاني ماكولوم، لشغل منصب سفيرة غير مقيمة في سوريا بالتزامن مع ذلك.



وأكدت أنها ستخفف العقوبات للسماح بإرسال الأموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري.