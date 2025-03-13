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واشنطن تدعو مجلس الأمن الدولي لإدانة سلوك إيران بشأن برنامجها النووي
أخبار دولية
2025-03-13 | 02:24
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واشنطن تدعو مجلس الأمن الدولي لإدانة سلوك إيران بشأن برنامجها النووي
شدّدت الولايات المتّحدة الأربعاء إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الملف النووي الإيراني على وجوب أن يكون المجلس "موحّدا" في إدانة سلوك الجمهورية الإسلامية "المخزي" بشأن برنامجها الذري.
وبناء على طلب عدد من أعضائه، عقد مجلس الأمن الأربعاء اجتماعا لبحث تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرا وقالت فيه إنّ طهران زادت بطريقة "مقلقة للغاية" احتياطياتها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60%، وهي عتبة قريبة من نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
وإثر الاجتماع، قالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إنّ الرئيس الأميركي دونالد "ترامب كان واضحا في أنّ البرنامج النووي الإيراني يشكّل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وأنّ مجلس الأمن مسؤول عن حمايتهما"، متّهمة طهران "بتحدّي المجلس".
وأضافت البعثة الأميركية في بيان: "ينبغي على المجلس أن يكون واضحا وموحّدا في الردّ على هذا السلوك المخزي وإدانته".
وتعهّد البيان أن تواصل الولايات المتّحدة "تطبيق استراتيجية الرئيس ترامب بممارسة ضغوط قصوى" على الجمهورية الإسلامية لمنعها من حيازة سلاح ذري.
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