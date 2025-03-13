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الصين تدعو إلى حل "دبلوماسي" لمسألة ملف إيران النووي قبل محادثات بكين
أخبار دولية
2025-03-13 | 04:02
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الصين تدعو إلى حل "دبلوماسي" لمسألة ملف إيران النووي قبل محادثات بكين
دعت الصين إلى حل "دبلوماسي" لمسألة ملف إيران النووي فيما تستعد لاستضافة محادثات يجريها دبلوماسيون من طهران وموسكو.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحفيين: "في الوضع الحالي، نعتقد أن على جميع الأطراف المحافظة على الهدوء وضبط النفس لتجنّب التصعيد في الوضع النووي الإيراني، أو حتى التحرّك باتّجاه مواجهة ونزاع".
الى ذلك، دعت بكين إلى "الحوار" مع واشنطن للتخفيف من حدة التوترات التجارية التي فرضت على إثرها أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم رسوما جمركية على واردات الأخرى في الأسابيع الأخيرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ شيان للصحفيين: "يؤمل بأن تعمل الولايات المتحدة والصين معا للعودة إلى المسار الصحيح المتمثّل بحل المسائل عبر الحوار والتشاور".
أخبار دولية
"دبلوماسي"
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التالي
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