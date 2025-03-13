تركيا: قواتنا قتلت 24 من المسلحين الأكراد بسوريا والعراق في أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية قتلت 24 من المسلحين الأكراد في شمال العراق وسوريا في الأسبوع المنصرم.



وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية في إفادة في أنقرة إن اتفاقا بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد ودمشق لم يغير التزام تركيا بمحاربة الإرهاب في سوريا وإنها لا تزال تطالب بحل وحدات حماية الشعب الكردية ونزع سلاحها.